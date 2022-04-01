Adıyaman’da karısının eski kocasını vuran şahıs teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden Abdullah Şuayip Zengin, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (38) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmış ve eline aldığı pompalı av tüfeğiyle Cengiz Yayla'yı vurarak öldürmüştü.