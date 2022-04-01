Adıyaman’da karısının eski kocasını vuran şahıs teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden Abdullah Şuayip Zengin, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (38) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmış ve eline aldığı pompalı av tüfeğiyle Cengiz Yayla'yı vurarak öldürmüştü.
Meydana gelen olay sonrası Abdullah Şuayip Zengin cinayet silahıyla birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince her yerde aranan şahsın izine rastlanılmamıştı. Abdullah Şuayip Zengin'in işlediği cinayet sonrasında kaçarak Kahta ilçesine gidip orada saklandığı, bir gün sonra Kahta ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. Şahsın burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.