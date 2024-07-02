Çocukluk arkadaşının karısıyla yasak aşk yaşadı: O cani hakkında karar!

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde Bediha Zehra Çakır, emniyete giderek eşi Hüseyin Çakır'ın erken saatlerinde evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından inceleme başlatan ekipler, Çakır'ı Dinar İlçesi TOKİ 2. Konutları civarında aracında başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDI

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayetle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli hareketlerinden dolayı kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan Bedia Zehra Çakır'ı gözaltına aldı. Genç kadının telefonunu inceleyen polis, Bedia Zehra Çakır'ın İbrahim Ö. ile telefon görüşmelerine ve mesajlaşmalarını tespit etti. Yasak aşkın ortaya çıkması sonrasında Hüseyin Çakır'ın da çocukluk arkadaşı olan İbrahim Ö. gözaltına alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYET İTİRAFI

Gözaltına alınan iki sevgili alındıkları çapraz sorguda cinayeti itiraf etmek zorunda etti. Bedia Zehra Çakır sorgusunda, "Bir süre önce İbrahim ile ilişki yaşamaya başladık. Bunun içinde eşim Hüseyin'den ayrılma kararı aldım. İbrahim'de eşimi konuşmak için çağırmış. Konuşurlarken kavga etmeye başlamışlar ve İbrahim eşimi öldürmüş" dedi.

TUTUKLANDI

Gelen bu itiraf üzerine İbrahim Ö.'de çocukluk arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. İbrahim Ö. ayrıca olayda kullandığı silahı da kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan iki sevgili emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan İbrahim Ö. tutuklandı, eşi Bedia Zehra Çakır adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.