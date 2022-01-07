Aldatıldığını düşünen adam eşinin patronunun aracına patlayıcı yerleştirdi

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'nde apart işletmeciliği yapan M.A. otomobilinin sol arka çamurluğunun içinde beyaz bir poşet bulunduğunu fark etti.

M.A'nın çamurluktan çıkarmak için çektiği poşetin içinden bir cep telefonu düştü. Şüphelenen M.A, durumu polise bildirdi.