Kariye Camii’nde 79 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kılındı

İstanbul'un 1453 yılındaki fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Khora Kilisesi'ndeki mozaikler, freskler korundu ve bu eserler sıvayla kapandı. 2. Bayezid tarafından camiye çevrilen yapıya minare eklendi. 29 Ağustos 1945 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ise Kariye Camii, Kariye Müzesi'ne çevrildi. Sıvayla kapanmış olan mozaikler ve freskler tekrar ziyaretçiler için açıldı. Farklı dönemlerde çeşitli yapılandırma süreçlerinden geçen mekan, 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ise yeniden cami statüsüne çevrildi. Kariye Camii'nde pazartesi gününden itibaren cemaatle namaz kılınmaya başlandı. Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kılmak için vatandaşlar camiye akın etti. Caminin iç mekanı küçük olduğu için cemaat dışarıya taştı. Bu tarihi anı yaşamak isteyenler Kariye Camii'nin çevresinde cadde üzerinde ilk Cuma namazını cemaatle kıldılar.

Kariye Mahallesinde 40 yıldır oturduğunu belirten Mehmet Öztürk , "79 yıl sonra Ayasofyadan sonra ilk Cuma namazımızı Kariye Camii'nde kılmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Cami olmasına sevinmiştik. İlk Cuma namazını da kıldıktan sonra tarihi anı yaşamanın mutluluğunu duydum. Bu bizim nesile kısmet oldu" dedi.

Kariye'de ilk Cuma namazını kılmaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirten Zekai Gümüş, ise 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii'nde namaz kılmanın kendisi için tarihi bir ana katılmak gibi gördüğünü belirterek büyük mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.

Kariye camii'nde ilk namazı kılanlardan İstanbul eski Milletvekillerinden Ahmet Hamdi Çamlı ise, "Burası bizim doğup büyüdüğümüz semt. Ayasofyadan sonra Kariye Camii'ninde ibadete açılması ve namaz kılınması güzel bir duygu. Allah katında tek din islamdır.İslamdan önce ibadethaneymiş Fatih Sultan Mehmet'in fetihinden sonra eski hüviyetine çevrilmiş oldu. Taş olarak değer katıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ibadete açmasıyla şimdi ilahı bir değer katıyor" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise Kariye Camiindeki ilk Cuma namazı nedeniyle vatandaşlara lokum dağıttı.