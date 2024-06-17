Kariye’de 79 yıl sonra ilk bayram namazı

Vatandaşlar 81 ilde bayram namazı için yurdun dört bir yanındaki camilere akın etti. Namaz sonra Gazze'de katledilenler için dualar edildi. İstanbul'da gözler Cumhurbaşkanlığı'nın 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'ndeydi. 79 yıl sonra kılınan ilk bayram namazında cemaat Kariye'nin içine sığmayınca avlulaya halılar konuldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camileri de bayram namazı için doldu taştı. doldu taştı. Sivas'ta 831 yıllık Divriği Ulu Camii'nde, Şanlıurfa'daki Halil-ül Rahman Camii'nde, Kayseri'deki tarhii Humat Camii'nde bayram namazı kılınan Müslümanlar tablo gibi görüntüler verdi. Konya Mevlana Meydanı'nı da binlerce Müslüman bayram namazı için doldurdu. Bayram namazları sonrası pek çok yerde siyonist İsrail rejimi protesto edildi.SABAH