Karkamış nerede, nereye bağlı? Türkiye haritasında Karkamış nerede, nerenin ilçesi?

Karkamış roket saldırısı sonrası 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Suriye sınırından atılan roketlerden bir tanesi okula çarptı ve bir çocuk bir de öğretmen hayatını kaybetti. Vatandaşlar da Karkamış nereye bağlı, nerenin ilçesi sorlarını yöneltiyor. Peki, Karkamış nerede? İşte detaylar...
KARKAMIŞ NEREDE, NEREYE BAĞLI?
Karkamış, Gaziantep'in sanayi yönünden en az gelişmiş ilçesi ise de, Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir. İlçe toprakları tarıma elverişlidir. Karkamış ilçesi su yönünden çok şanslıdır, çünkü ilçe hem Fırat nehrine yakın hem de ilçenin içinden su kanalları geçmektedir. Halkın çoğunluğu Türkmen'dir ve Araplarda yaşamaktadır.
Bronz Çağ döneminde Uruk olarak adlandırılmıştır. Sümerlerin ünlü destanı Gılgamış'ın burada yazıldığı ve destan kralının Fırat nehri yakınlarındaki antik kentte yaşadığı sanılmaktadır. Karkamış ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü 341.000 m2, rakımı ise 365 metredir. Gaziantep il merkezine 75 km'lik bir yol ile bağlıdır. Karkamış ilçesinin doğusunda Fırat nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi, Güneyinde Suriye devleti yer almaktadır.
KARKAMIŞ ROKET SALDIRISI SON DURUM NEDİR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Gaziantep Karkamış saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.
"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."