Karkamış nerede, nereye bağlı? Türkiye haritasında Karkamış nerede, nerenin ilçesi?

KARKAMIŞ ROKET SALDIRISI SON DURUM NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Gaziantep Karkamış saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."