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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Karla mücadele aralıksız sürüyor

Karla mücadele aralıksız sürüyor
Hakkari Yüksekova'da, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği yüksek kesimlerdeki yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla açılıyor. Karayolları 117. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgelerde zorlu çalışma yürüten ekipler, adeta kardan tüneller oluşturdu. Kapanan yolları açabilmek için güçlükle ilerleyen ekipler, çığ riskine rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz fedakarca görev yapıyor. AA

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Karla mücadele aralıksız sürüyor
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