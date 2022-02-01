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Giriş Tarihi: 1.2.2022 11:54 Son Güncelleme: 1.2.2022 11:57

Karla mücadele devam ediyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Karla mücadele devam ediyor

Doğu Anadolu’da yavaşlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının normal seviyelere gerilediği bölgede yolda kalan vatandaşların yardımlarına ise jandarma ekipleri koşuyor. Ayrıca ekipler yolları açık tutabilmek için 24 saat boyunca yoğun bir mücadele veriyor.

Yaklaşık iki haftadır devam eden kar yağışları bir çok kent merkezinde sona erse de yüksek kesimlerde yağılar devam ediyor. Hayatı olumsuz yönde etkliyen yağışlar nedeniyle yola çıkan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre mevsim normallerinde seyreden havalar, beraberinde sis ve buzlanma riskini de artırıyor. Erzincan-Sivas Karayolu üzerinde tipiden mahsur kalan sürücülere ise bölgede, trafik akışını kontrol eden jandarma ekipleri yardımcı oldu. Erzincan-Sivas karayolunun İmranlı-Altköy ile Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfırı inmesi sebebiyle karayolu her iki taraftan araç trafiğine kapatıldı. Çok sayıda sürücü araçlarını park ederek yolun açılmasını bekledi. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile trafik müdürlüğü ekipleri, araçlarında yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara çorba ikramında bulundu.

SELİM İLÇESİNE KURT İNDİ

Yağan aşırı kar, doğal hayatı da etkiledi. Vahşi hayvanlar doğada yiyecek bulamadıkları için insanların yaşadığı yerlere inmeye başladı. Birçok kentte şehir merkezlerine ve köy meydanlara inen kurtlar bu defa Kars'ın Selim ilçesinde görüldü. Selim ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt, objektife yansıdı. Kekeç köyü çevresine gelen bir kurt, arazide bir süre yiyecek aradı. Bulduğu avı ağzına alarak güvenli bölgeye çıkan kurt, kar üzerinde karnını doyurdu.

ARDAHAN'DA GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Ardahan'da ise yoğun tipi hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan tipi zor anlar yaşattı. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışmalarına aralık vermeden sürdürdü. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli tipi etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları Erzurum'da buzdan şelaleler oluşturdu. Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Lehsor deresinde aşırı soğuklar nedeniyle kayalıklardan aşağı sarkan buzlar görsel güzellik oluşturdu.

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Karla mücadele devam ediyor
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