Karla mücadele ekiplerine kebap

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı, karla mücadelede görev yapan belediye personeline kebap ziyafeti çekti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için günlerdir ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde karla mücadele eden personelleri kurduğu mangallarda yaptığı kebapları ikram ederek ödüllendirdi.

Ocak başına geçerek pişirdiği kebapları elleriyle personele ikram eden Başkan Doğru, "İlçemizde ve kırsal mahallerinizde çok ciddi bir kar yağışı yaşandı. Belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek, ekip arkadaşlarımızla 24 saat aralıksız çalıştık. Bugün de ekiplerimizi motive etmek, yanlarında olmak için bir araya gelerek mesire alanında karla mücadele ekiplerinde çalışan arkadaşlarımıza yemek verdik. Koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarda emek göstererek özveriyle hareket eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.