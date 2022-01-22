Karlar altında hayat kurtaran mücadele

Kar esareti yaşanan bölgelerde rahatsızlanan hastalar için jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Canla başla çalışan ekipler, helikopter ve paletli ambulanslarla hastaların imdadına yetişti
Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü beyaza büründü. Ağrı'da termometreler eksi 33 dereceyi gösterdi. Kars'ta sıcaklık sıfırın altında 29, Ardahan'da 26, Erzurum'da 22, Erzincan ve Iğdır'da ise 13 dereceye kadar düştü. Kar, İstanbul'da da etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Sağlık ekiplerinin kara yoluyla gidemediği noktalarda, helikopterler devreye girdi. Bazen de paletli ambulanslar. İşte beyaz esaretten hayat kurtarma operasyonları:
HAMİLE İÇİN HELİKOPTER Diyarbakır'da Çermik ilçesinde, 37 haftalık hamile Nailenur Rüya Kayabaşı ile 16 yaşındaki Fatma Arslan'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, ilçeye iniş yaptı. Kayabaşı ve Arslan, jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alındı. Bu sırada bir jandarma personeli, hamile kadına üşümemesi için kendi montunu verirken, 112 Acil Sağlık personeli de üstündeki paltoyu çıkarıp çocuğa giydirdi. İki hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Çermik ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde ise rahatsızlanan diyabet hastası 74 yaşındaki Fatma Taştan için ekipler karın yarım metreyi aştığı bölgeye gidemeyince Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 'Hava 21' ambulansı devreye girdi. Yarım metreyi bulan karın üstüne inen helikopter Taştan'ı alarak kent merkezindeki hastaneye ulaştırdı.
4 SAATLİK MÜCADELE
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyünün Övencik mezrasında yaşayan 62 yaşındaki Takyettin Erdoğan, aniden rahatsızlandı. Kepçe ve greyder ekipleri tam 4 saat boyunca uğraşarak, karla kaplı yolu açabildi. İlk müdahalenin ardından Erdoğan, ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Adilcevaz'ın Kavuştuk köyünde ise 82 yaşındaki KOAH ve obezite hastası Kevser Kevser'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Köye giden sağlık ekibi Kevser'i, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Bingöl'de yolu kar nedeniyle kapanan Yedievler mezrasında rahatsızlanan Yusuf Şenlik (25) için ise bölgeye paletli ambulans sevk edildi. 3 saatlik çalışma sonucu Şenlik, hastaneye götürülebildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklıklar eksi 4 dereceye kadar düştü. Yollar buz tuttu.