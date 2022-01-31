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Giriş Tarihi: 31.1.2022 09:59 Son Güncelleme: 31.1.2022 10:07

Karlar altında 'Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası' yapıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Karlar altında ’Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’ yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile Alanya Kent Ormanı (Kızılalan)’ ndaki Karlar altında Tuncer Salihoğlu Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası 200’ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yapılan Şampiyona da kadın ve erkek olmak üzere master, genç, yıldız A U17, yıldız B U15, elit ve U23 kategorilerinde bisikletçiler pedal çevirdi. Büyük kadınlarda birinci Pelin Altekin, ikinci Helin Altekin ve üçüncü Havvanur Arslan oldu. Erkeklerde ise birinci Abdulkadir Kelleci, ikinci Emre Yavuz ve üçüncü Ahmetcan Akpınar oldu. Genç kadınlarda birinci Ekin Ereke oldu. Genç erkeklerde birinci Emre Yuca, ikinci Ayberk Güngör ve üçüncü Halil Nezir oldu.

Şampiyonanın ödül töreninde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve organizasyon yetkilileri verdi.

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Karlar altında 'Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası' yapıldı
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