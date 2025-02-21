Haberler Yaşam Haberleri Karlı İstanbul’da kayak keyfi! Uludağ'da değil Esenler'de kayak yaptılar
Giriş Tarihi: 21.2.2025 17:58 Son Güncelleme: 21.2.2025 18:54

Karlı İstanbul’da kayak keyfi! Uludağ'da değil Esenler'de kayak yaptılar

İstanbul  Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, "Spor Her Yerde" mottosuyla karın keyfini kayak sporuyla çıkardı. Profesyonel kayak ekipmanlarıyla Uludağda olduğu gibi 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yapan spor tutkunu gençler keyifli anlar yaşadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Karlı İstanbul’da kayak keyfi! Uludağ’da değil Esenler’de kayak yaptılar

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla soluğu 15 Temmuz Milet Bahçesi'nde alan Esenlerli gençler, kayak yaptı. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Spor Her Yerde" mottosuyla düzenlenen etkinlikte adrenalin ve spor tutkunu gençler, profesyonel kayak takımlarıyla kayak yaptı. Kış mevsiminin gözdesi olan kayak sporunu Esenler'de yapmanın heyecanını yaşayan gençler, renkli ve keyifli dakikalar yaşadı.

"KARIN KEYFİNİ ÇIKARMAK İÇİN 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİNDE KAYAK YAPTIK"

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü antrenörü Murat Yılmaz, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün karın keyfini çıkarmak için 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geldik. Bizde sporun sınırı yok, her branşta varız. Bugün de kayak yaptık" ifadelerini kullandı.

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Karlı İstanbul’da kayak keyfi! Uludağ'da değil Esenler'de kayak yaptılar
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