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Giriş Tarihi: 21.2.2025 17:03 Son Güncelleme: 21.2.2025 17:26

Karlı yolda kayan cip önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 kişi öldü

İstanbul Sarıyer’de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.’nin kullandığı cip, önce park halindeki 4 araca çarptı, ardından kaldırımda yürüyen Refi Pekmez’e (43) çarptı. Ağır yaralanan Pekmez, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yol kenarında babasıyla kartopu oynayan bir çocuk ise kazadan son anda kurtuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Karlı yolda kayan cip önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 kişi öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı. O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti. Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Karlı yolda kayan cip önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 kişi öldü
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