Karlı yolda kayan cip önce 4 otomobile sonra yayaya çarptı: 1 kişi öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e çarptı. O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti. Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.