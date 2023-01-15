Karlıova’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Yüksek kesimlerde iki gündür belli aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde de etkili oldu. İlçe merkezinde her yıl ocak ayında ortalama 1 metre olarak ölçülen kar kalınlığı, bu yıl 15 santimetre olarak ölçüldü. Karayolları ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışması yaparken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. Etkili olan kar yağışı ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Öğle saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Dörtyol köyü mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BAN 28 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Buzlanmanın neden olduğu kazada sürücü yaralanmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. Devrilen kamyonet, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yine aynı mevkide öğleden sonra da 12 AS 566 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.