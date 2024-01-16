Karlıova’dan Türkiye’nin otomobili Togg’a tam not

Bingöl Karlıova'da Sedat Bingöl (35) ile Gökhan Şensoy (37) yerli otomobil Togg'ları, 20 santimetre kalınlığındaki karlı yollarda test etti. Bingöl, "Buzda, karda, çamurda hiç kalmadan gidiyoruz. Togg eksi 20 derecede bile tek marşla çalışıyor. Diğer araçlar sürekli yolda kalıyor. Sabah kalkıp işe gittiğimizde araçlar genellikle çalışmıyor. En az 1 saat bekleyip aracın ısınmasını bekliyoruz. Burası, her aracın giremeyeceği bir memleket. Togg'dan gayet memnunuz. 15-20 santimetre kar içinde rahatlıkla gidi, gelebiliyoruz. Şarjı da iyi. Karda kalır mı kalmaz mı kaygılarımızı giderdik. Testi başarılı bir şekilde geçti" dedi.