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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Karlıova’dan Türkiye’nin otomobili Togg’a tam not

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Karlıova’dan Türkiye’nin otomobili Togg’a tam not
Bingöl Karlıova'da Sedat Bingöl (35) ile Gökhan Şensoy (37) yerli otomobil Togg'ları, 20 santimetre kalınlığındaki karlı yollarda test etti. Bingöl, "Buzda, karda, çamurda hiç kalmadan gidiyoruz. Togg eksi 20 derecede bile tek marşla çalışıyor. Diğer araçlar sürekli yolda kalıyor. Sabah kalkıp işe gittiğimizde araçlar genellikle çalışmıyor. En az 1 saat bekleyip aracın ısınmasını bekliyoruz. Burası, her aracın giremeyeceği bir memleket. Togg'dan gayet memnunuz. 15-20 santimetre kar içinde rahatlıkla gidi, gelebiliyoruz. Şarjı da iyi. Karda kalır mı kalmaz mı kaygılarımızı giderdik. Testi başarılı bir şekilde geçti" dedi.

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Karlıova’dan Türkiye’nin otomobili Togg’a tam not
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