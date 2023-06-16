Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci karne almanın heyecanını yaşarken Silivri'de skandal bir olaya imza atıldı.
KARNE GÜNÜ LGBT TERÖRÜ
LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü bu kez kendini Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda gösterdi. Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.
TEPKİLERİ ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ
Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerinde skandal paylaşımlarını kaldırdı.
Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık. https://t.co/yENYtatCD1— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 16, 2023
ÖĞRETMEN HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
Peş peşe gelen tepkiler üzerinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretme ile ilgili yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tekin bu tür kötü örneklerin kocaman yürekli öğretmenleri de rencide ettiğini belirtirken, "MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık" ifadelerin kullandı.