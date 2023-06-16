Haberler Yaşam Haberleri Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
Giriş Tarihi: 16.6.2023 18:08 Son Güncelleme: 16.6.2023 18:23

Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti

Küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü hızla yayılıyor. Her geçen gün büyüyen bu sapkınlığına bir skandal daha eklendi. Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görevli Ahter Nur isimli öğretmen karne günü öğrencilere LGBT bayrağının önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı paylaşan öğretmen gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını silerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den de olayla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Tekin öğretmenle ilgili yasal süreci başlattıklarını duyurdu.

Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci karne almanın heyecanını yaşarken Silivri'de skandal bir olaya imza atıldı.

KARNE GÜNÜ LGBT TERÖRÜ

LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü bu kez kendini Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda gösterdi. Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.

TEPKİLERİ ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ

Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerinde skandal paylaşımlarını kaldırdı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Peş peşe gelen tepkiler üzerinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretme ile ilgili yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tekin bu tür kötü örneklerin kocaman yürekli öğretmenleri de rencide ettiğini belirtirken, "MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık" ifadelerin kullandı.

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Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
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