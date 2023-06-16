Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci karne almanın heyecanını yaşarken Silivri'de skandal bir olaya imza atıldı.

KARNE GÜNÜ LGBT TERÖRÜ

LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü bu kez kendini Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda gösterdi. Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.