Karne hediyesi et değil tabletti

İstanbul Şişli'de geçen cuma günü minik A.G.'nin 'Karne hediyesi olarak annem et aldı' ifadesi özellikle sosyal medyada ve CHP yandaşı yayın kuruluşları Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı kara propagandasına çevirilmişti. SABAH, olayın yaşandığı Kurtuluş'ta hem aile hem de kasap ile konuştu. Maddi durumlarının çok yerinde olduğunu söyleyen Anne Nihal G., ev ve arabaları olduğunu belirterek yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikâyetçi olduklarını söyledi. Olay günü oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktını söyleyen anne Güney, eşinin oğluna karne hediyesi olarak et değil tablet alacağını kaydetti. Ailenin yıllardır müşterileri olduğunu belirten kasap Zafer Kadife ise "Aile öyle muhtaç filan değil. Baba büyük bir şirkette çalışıyor" dedi. Zafer Kadife'nin babası Mehmet Kadife de "Bu olay nasıl böyle siyasi bir mesele haline geldi, gerçekten çok üzüldük" dedi.