Haberler Yaşam Haberleri Karnı burnunda hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.8.2023 20:12 Son Güncelleme: 1.8.2023 21:00

Karnı burnunda hayatını kaybetti

Diyarbakır’da görev yapan Uzman Çavuş, tayin olduğu Konya’ya giderken 9 aylık hamile eşini trafik canavarına kurban verdi. Niğde’de gece meydana gelen trafik kazasında 9 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

Hayrettin YENEL
Karnı burnunda hayatını kaybetti

Diyarbakır da görev yapan Uzm. Çvş. M.E, Suriye'deki görevinin sona ermesinin ardından yeni görev yeri olan Konya'ya tayini çıktı. Şanlıurfa'da bulunan eşi ve çocuğunu, baldızının da kızını alarak otomobiliyle yola çıktı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, M.Ö yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpışan araçta M.E.'nin eşi, kızı ve baldızının kızı ağır yaralanarak Niğde Ömer Halisdemir eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

9 Aylık hamile olduğu belirtilen Uzm. Çvş. M.E.' nin eşi Sevim Erkmen (26) hastanedeki tüm müdahalelere kurtarılamadı. Kazada toplam 6 kişi de yaralandı. Uzman Çavuş ve eşinden hatıra olarak birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Malatya’da deprem sonrası ilk köy evleri teslim edildi
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
İYİ Partili Hatipoğlu, ‘CHP’ye mecbur değiliz’ diyerek eski ittifak ortaklarını hedef aldı!
Beceriksizliğini böyle örtmeye çalıştı! CHP Mansur Yavaş’ın imdadına bot hesaplar yetişti
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Karnı burnunda hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA