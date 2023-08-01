Karnı burnunda hayatını kaybetti

Diyarbakır da görev yapan Uzm. Çvş. M.E, Suriye'deki görevinin sona ermesinin ardından yeni görev yeri olan Konya'ya tayini çıktı. Şanlıurfa'da bulunan eşi ve çocuğunu, baldızının da kızını alarak otomobiliyle yola çıktı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, M.Ö yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpışan araçta M.E.'nin eşi, kızı ve baldızının kızı ağır yaralanarak Niğde Ömer Halisdemir eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

9 Aylık hamile olduğu belirtilen Uzm. Çvş. M.E.' nin eşi Sevim Erkmen (26) hastanedeki tüm müdahalelere kurtarılamadı. Kazada toplam 6 kişi de yaralandı. Uzman Çavuş ve eşinden hatıra olarak birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.