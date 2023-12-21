Karnında parazit ikiziyle yaşayan adamın inanılmaz hayatı! Görenler şoke oluyor

Çift Gövdeli Adam Doğuyor

Jean Libbera, 1884'te Roma'da, karnına yapışan asalak bir ikizle doğdu. O, bir diğerinin de asalak ikizi olan ancak bebeklik döneminden sonra 13 çocuktan biriydi.

Libbera'nın ikizi Jacques, bir parazitti. Bu durum, embriyonun sadece kısmen ikizlere ayrılması ve iki tarafın asimetrik olarak gelişmesi ve daha küçük olanın daha büyük, daha gelişmiş olana bağlanmasıyla sonuçlanmasıyla ortaya çıkar.

Jacques gibi parazitik ikizler, yapışık ikizlerin bir türüdür. Cleveland Kliniğine göre, yapışık ikizler son derece nadirdir ve dünya çapında yaklaşık 50.000 gebelikten yalnızca birini etkilemektedir. Bu arada parazitik ikizlerin bildirildiğine göre yapışık ikizlerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve dünya çapında milyon doğumda birden azını etkiliyor.

Körelmiş ikizler neredeyse her zaman doğmadan anne karnında vefat ettiğinden, günümüzde doktorlar genellikle hayatta kalan ikizin tıbbi sorunlar yaşamasını önlemek için parazitik ikizi doğumdan sonra alırlar.

Ancak 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, körelmiş parazitleri olan insanlar genellikle sirklerde ve gösterilerde sahne alıyordu. Jean Libbera'nın yaptığı da tam olarak buydu.

Jean (ve Jacques) Libbera'nın Hayatı

Jean Libbera büyüdü ve "Çift Gövdeli Adam" olarak bilinen gezici bir "gösteri" sanatçısı oldu ve bedenini sergiledi. Kardeşler genellikle gösteriler sırasında uyumlu takım elbise giyerlerdi.

Jacques'ın iki küçük kolu, iki eli, iki bacağı ve iki ayağı vardı. Asalak ikizler genellikle bilinçten yoksun olsa da, bazı raporlara göre Jacques hayattaydı ve hatta hareket edebiliyordu; ancak hayatta kalması Jean'e bağlıydı. Jean ve Jacques, dolaşım ve sinir sistemleri de dahil olmak üzere her şeyi tam anlamıyla paylaşıyorlardı.

Yine de Jean-Jacques'in hayatına dair çok az kayıt olduğundan tam olarak neyin doğru olduğunu ve neyin gösteri dünyası adına abartıldığını bilmek zor.

Sahnede olmadığı zamanlarda Jean nispeten normal bir hayat yaşamayı başardı; sözde Jacques dışarı çıktığında onu bir pelerinle örtüyordu. Ayrıca dört sağlıklı çocuğu ve eşiyle yaşıyordu.

Sonunda Jean Libbera gösteri dünyasından emekli oldu ve İtalya'ya geri döndü ve burada 1934 ile 1936 yılları arasında yaklaşık 50 yaşındayken öldü.