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Giriş Tarihi: 9.2.2022 12:17 Son Güncelleme: 9.2.2022 12:21

Karnındaki şişliğin sebebini öğrenince şok oldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Karnındaki şişliğin sebebini öğrenince şok oldu

Denizli’de karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye giden 71 yaşındaki adam muayenesi sonrasında büyük bir şokla karşılaştı. Böbreğinin içi taşlarla dolu olduğunu ve böbreğinin 25 santimetre büyüdüğünü öğrendi.

Denizli'de yaşayan 71 yaşındaki Abdullah Çavdar, karnında oluşan şişlik ve ağrılar şikâyeti sonrasında hastaneye gitti. Burada üroloji doktoruna muayene olan Çavdar, büyük bir şokla karşılaştı. Yapılan tetkiklerde Çavdar'ın sol böbreğinin içi taşlarla dolu olduğu, böbreğinin yaklaşık 20-25 santimetre büyüdüğünü ve idrar dolu bir kese haline geldiğini öğrendi. Doktoru Çavdar'a, dev boyuta ulaşan 20-25 santimetre büyüklüğündeki sol böbreğinin artık çalışmadığını ve risk oluşturduğunu belirtti. Bunun üzerine doktoru, Çavdar'ı ameliyata aldı. Yapılan başarılı operasyon sonrasında içi çok sayıda taşlarla dolu yaklaşık 25 santimetreye ulaşmış böbrek alındı.

BAŞARILI OPERASYONLA BÖBREK ALINDI

Sol böbreğin içinde çok sayıda taş, böbrek boyutlarının 20-25 cm büyüdüğü ve içi idrar dolu bir kese haline geldiğini, bunun için de ameliyatla böbreği aldıklarını belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık, "Uzun yıllardan beri karnında şişlik ve ara ara ağrı olması gibi şikayetler ile hasta hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde, sol böbreğin içinde çok sayıda taş ve böbrek boyutlarının 20-25 cm büyüdüğü ve içi idrar dolu bir kese haline geldiğini tespit ettik. Sol böbrek fonksiyon görmüyordu ve alınmasına karar verdik. Yapılan ameliyat ile hastanın sol böbreği içindeki taşlarla birlikte alındı." dedi.

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Karnındaki şişliğin sebebini öğrenince şok oldu
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