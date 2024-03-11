Karnından 5 kiloluk tümör çıktı

Kırıkkale'de uzun süredir karın ağrısı şikayeti bulunan 38 yaşındaki Azize Bayraktar'ın karnından yaklaşık 5 kilogram ağırlığında, 40 santimetre uzunluğunda miyom (rahim içinde gelişen iyi huylu tümör) çıktı. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Yavuz Şimşek'e başvuran Bayraktar'ın ultrason ve MR sonuçlarında rahim kaynaklı büyük bir kitle saptandı. Ankara'da özel bir hastanede 6 gün önce yapılan operasyonla Bayraktar'ın rahim ve yumurtalıkları korunarak kitle çıkarıldı. Prof. Dr. Yavuz Şimşek, "Kilo aldığını ve ödem olduğunu zannediyordu. Kasık bölgesinden mideye kadar uzanan devasa bir kitle gördük. Zor bir ameliyat oldu" dedi. Hasta Azize Bayraktar ise 12 yıldır karın ağrısıyla yaşadığını belirterek, "Doğum günümde çok önemli bir ameliyat geçirdim. İleride inşallah anne olmak istiyorum" diye konuştu.