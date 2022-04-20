Karnıyarık ve köfte yedi, fenalaşarak öldü

Hollanda'da emlakçılık yapan Cihan Mercankaya (37) ile eşi Hasret Mercankaya (33) çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlıklarına geldi. Mercankaya ailesi 13 Nisan'da Gaziemir'deki bir AVM'de bulunan restoranda yemek yledi ve daha sonra Didim'e döndü.Gece geç saatlerde fenalaşan Ece Melisa hastaneye kaldırıldı. Ancak 6 gün sonra öldü. SABAH'a konuşan acılı baba Cihan Mercankaya, "Restoranda karnıyarık, köfte ve patates yedik. Didim'e döndükten sonra çocuklarım da eşim de rahatsızlandı. Kızım, kalbinin ağrıdığını söyledi. Hastaneye götürdüm ama doktorlar bir türlü teşhis koyamadı. Hastanede hep bana, 'Baba beni kurtar' dedi, ama kurtaramadım" ifadelerini kullandı.Ece'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Ailenin diğer çocuğu Ege Mercankaya'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ece'nin cenazesi, dün Manisa'da toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan ve kızının tabutuna sarılan anne Hasret Mercankaya'nın yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği gözlendi.Öte yandan restoranın yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Ece Melisa'nın ölümüyle ilgili Didim Devlet Hastanesi personeli hakkında idari soruşturma başlattı