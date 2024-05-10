Kars, Ardahan ve Iğdır’da öğretmenlere karşı şiddete ‘dur ‘denildi

Kars, Iğdır ve Ardahan'da saat 11:30'da basın açıklaması yapıldı. Ardahan Eğitim Bir Sen tarafından yapılan basın açıklaması Mill Egemenlik Parkı'da yapıldı.

"Şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz"

Eğitim mensupları için hukuki koruma istediklerini söyleyen Ardahan Eğitim Bir Sen Başkanı Serkan Karataş, "Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız.



Son olarak İstanbul/Eyüpsultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır.



Bakanlıkta yapılan ortak basın açıklamasının ardından, genel başkanımızın katılımıyla TBMM önünde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı eylem, eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür. Dün Ankara'da TBMM önünde yaptığımız çağrıyı bugün burada bizler de yapıyoruz: Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı; eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz." dedi.

Iğdır Belediye Meydanı'nda Iğdır Eğitim Bir Sen tarafından yapılan basın açıklamasında ise, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının durdurulması için yasaların bir an önce çıkarılmasını istenildi. Kars Eğitim Bir Sen tarafında yapılan basın açıklamasında, eğitim çalışanların şiddete uğramaması için caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesinin şart olduğu vurgulandı.