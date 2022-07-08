Haberler Yaşam Haberleri Kars bayram namazı saati! 2022 Kars’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:03

Kars bayram namazı saati! 2022 Kars’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kars bayram namazı saati Diyanet ile belirlendi. İslam alemi camilerde buluşmaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. İllerde namaz vakti sorgulamaları başladı. “Kars’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusu yanıt arıyor. İşte, Kars bayram namazı vakti 2022…

Kars bayram namazı saati! 2022 Kars’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kars bayram namazı vakti Diyanet namaz saatleri ile yanıt buldu. Müslümanlar "Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. İslam alemi tarafından beklenen yılın ikinci bayramı geldi. Vakitler Türkiye'nin dört bir yanında il il belli oldu. İşte, Kars bayram namazı saati…

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Kars'ta saat 05.20'de kılınacak.

Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 06.15

Ankara: 06.03

İzmir: 06.29

Eskişehir: 06.12

Konya: 06.09

Çanakkale: 06.28

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

Kastamonu bayram namazı saati 2022 Diyanet ile yayınlandı! Kastamonu’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

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Kars bayram namazı saati! 2022 Kars’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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