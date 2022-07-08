Kars bayram namazı saati! 2022 Kars’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

Kastamonu bayram namazı saati 2022 Diyanet ile yayınlandı! Kastamonu’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.