Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu projesi hızla ilerliyor!

Türkiye'nin doğusunu Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak olan Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 223,9 kilometre uzunluğundaki yüksek standartlı hat, hem bölgenin ticaret potansiyelini artıracak hem de iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkileri güçlendirecek. Türkiye Yüzyılı'nın modern İpek Yolu olarak değerlendirilen ve tamamlandığında, Orta Asya, Kafkaslar ve Avrupa arasındaki taşımacılık rotalarına yeni bir soluk getirecek. Demiryolu hattının ana yüklenicileri Kalyon ve Cengiz İnşaat, projenin vaat edilenden daha kısa sürede tamamlanması için titiz bir çalışma yürütüyor.

İstihdama Büyük Katkı Sağlıyor

Proje kapsamında Iğdır'da büyük bir şantiye merkezi kurularak yüzlerce kişiye istihdam sağlandı. Bunun yanı sıra Kars, Iğdır, Aralık ve Dilucu boyunca dört ek şantiye daha kurularak bölge halkına yeni iş imkanları sunuluyor. Özellikle inşaat sektörü ve lojistik alanında yerel halkın istihdam edilmesi, bölge ekonomisini de hareketlendirdi. Beş yıl içinde tamamlanması planlanan proje, ticaret hacminin artmasını sağlayarak Kars, Iğdır ve Nahçıvan bölgesini uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirecek.

Dilucu-Kars Arası Sadece 85 Dakika!

Proje tamamlandığında, Dilucu'ndan Kars'a seyahat süresi yalnızca 85 dakika olacak. Bu hızlı ve modern ulaşım hattı, hem yük taşımacılığında hem de yolcu ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle Nahçıvan ile Türkiye arasında ticaret yapan firmalar için lojistik maliyetlerinin düşmesi ve taşımacılığın hızlanması büyük avantajlar sunacak. Demiryolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile entegre edilmesi de hedefleniyor. Böylece, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan stratejik ticaret koridorunun önemli bir halkası tamamlanmış olacak.

Bölge Ekonomisine Büyük Katkı

Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu projesi sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına da ivme kazandıracak. Tarım, sanayi ve ticaret alanında yeni fırsatlar yaratılması bekleniyor. Özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle öne çıkan Kars ve Iğdır'da üretilen ürünlerin daha hızlı ve uygun maliyetlerle pazarlanması mümkün olacak. Öte yandan, Nahçıvan üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya pazarlarına ulaşım kolaylaşacak. Böylece, Türkiye'nin doğusundaki üreticiler, doğrudan uluslararası pazarlara açılma fırsatı yakalayacak.

Modern İpek Yolu'nun Kilit Noktası

Bu demiryolu hattı, tarih boyunca önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapan bölgenin yeni İpek Yolu'nun önemli bir durağı haline gelmesini sağlayacak. Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor üzerinde yer alan bu hat, Türkiye'yi Güney Kafkasya ve Orta Asya ile daha güçlü bir şekilde bağlayacak. Proje tamamlandığında, Çin'den Avrupa'ya giden yükler için Kars-Iğdır-Nahçıvan hattı önemli bir alternatif olacak. Bu da Türkiye'yi uluslararası ticarette ana aktarma merkezlerinden biri haline getirebilir. Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesi, yalnızca Türkiye ile Azerbaycan'ı değil, tüm bölgeyi kapsayan bir ekonomik ve lojistik dönüşümün parçası olacak. Hem bölgesel kalkınmayı hızlandıracak hem de Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumunu daha da güçlendirecek. Çalışmaların hızla sürdüğü projede, önümüzdeki beş yıl içinde ilk seferlerin başlaması hedefleniyor. Bölge halkı ve iş dünyası, bu dev projeden doğacak yeni fırsatları şimdiden heyecanla bekliyor.