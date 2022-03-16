Haberler Yaşam Haberleri Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
Giriş Tarihi: 16.3.2022 22:28

Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı

AA
Kars ve Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars ve Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan köy yollarından 76'sı yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine gün boyu yoğun çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri 60 köy yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı 20 köy yolunun daha ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

- ARDAHAN

Ardahan kent merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 16 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığını belirten yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yollara çıkmamasını istedi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 8 araç da ekiplerce kurtarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu Avrupa yolcusu! Fransızlar G.Saray'ın prensini alıyor...
Türkücü Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü
Son dakika Beşiktaş haberi: Önder Karaveli bitti! İşte sıradaki ilk hoca adayı....
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Bu kez de Ukrayna'da görüntülendi! Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor...
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
Son Dakika! Mahkemeden flaş karar! İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminden önce yazılan sır mektup yıllar sonra ortaya çıkmıştı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 76 köy yolu ulaşıma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA