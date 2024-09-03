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Giriş Tarihi: 3.9.2024 11:40 Son Güncelleme: 3.9.2024 11:47

Kars’ta ilkokul müdürüne silahlı saldırı

Kars'ta bir ilkokul müdürünün aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan ile beraber ona yardım ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Kars’ta ilkokul müdürüne silahlı saldırı

Kars Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde Kars Belediye Başkanı Ötüken Sencer'in kardeşi bir İlkokulu olan Müdürü Koray Senger'in park halindeki aracı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçtı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Saldırı olayını gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine okulun önüne gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kars’ta ilkokul müdürüne silahlı saldırı
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