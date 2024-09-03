Kars’ta ilkokul müdürüne silahlı saldırı

Kars Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde Kars Belediye Başkanı Ötüken Sencer'in kardeşi bir İlkokulu olan Müdürü Koray Senger'in park halindeki aracı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçtı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Saldırı olayını gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine okulun önüne gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.