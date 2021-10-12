Karşı şeride geçen otomobil, kafa kafaya çarpıştı

Ankara istikametine seyreden Serhat G. (28) idaresindeki 06 GUE 81 otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 8. kilometresinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçları kırdıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeritte 155 metre seyreden otomobil, Ankara'dan Kırıkkale istikametine giden Şahin İ. idaresindeki 06 BN 2237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Serhat G. ile araçlardaki yolculardan Emrah D. (28), Bayram C. ve 11 yaşındaki Emirhan İ. yaralandı.



Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Bayram C. ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki Serhat G. ve Emrah D'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikameti bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol trafiğe tekrar açıldı.



Emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduklarını belirten sürücü Şahin İ. yaptığı açıklamada, "Ankara'dan geliyordum. Yanımda eşim ve çocuğum vardı. Çocuğumun dizi yaralı. Bizim kemerlerimiz bağlı olduğu için Allah'a şükür sağlık durumumuzda bir sıkıntı yok. Bir anda çıktı. Demek ki çok hızlı geliyordu. Bir anda uçtu üzerimize." ifadelerini kullandı.