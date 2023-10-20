Haberler Yaşam Haberleri Karşı şeride geçen otomobil önce cipe sonra duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:03 Son Güncelleme: 20.10.2023 09:11

Karşı şeride geçen otomobil önce cipe sonra duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’de K.I. kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen cipe çarpan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada, otomobilin sürücüsü K.I. ile araçtaki eşi N.I. (30) yaşamını yitirdi, cipteki 2 kişi ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karşı şeride geçen otomobil önce cipe sonra duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Kemalpaşa yolunda meydana geldi. K.I. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, H.P. (53) yönetimindeki ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.I. ile otomobildeki eşi N.I.'nın (30) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan H.P. ile cipteki N.P. (50) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren karı- kocanın cansız bedeni ise savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
SON DAKİKA: İsrail Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu! Ölü ve yaralılar var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
Gazze'de insanlık dramı! İsrail hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' tepkisi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşı şeride geçen otomobil önce cipe sonra duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA