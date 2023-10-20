Karşı şeride geçen otomobil önce cipe sonra duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Kemalpaşa yolunda meydana geldi. K.I. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, H.P. (53) yönetimindeki ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.I. ile otomobildeki eşi N.I.'nın (30) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan H.P. ile cipteki N.P. (50) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren karı- kocanın cansız bedeni ise savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.