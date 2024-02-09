Karşı yola geçen TIR, işçi servisini biçti: 3 ölü 11 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı servis minibüsündeki bir mobilya fabrikasının işçilerinden Hikmet Tayfun Çaktır (69), Ömer Astarcıoğlu (42) ve Mesut Polat (31) ölürken, 11 kişi de yaralandı. TIR sürücüsü C.T. gözaltına alındı. Dikili ilçesinde de yolun karşısına geçmeye çalışırken Y.S'nin (16) kullandığı motosiklet çarpan Halide Bengül (70) öldü. İzmir Çevre Yolu Mavişehir kesiminde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan bir kişi öldü. Eskişehir'de ise Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Do.Dr. Filiz Bayrakçı Karel (47) karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Filiz Karel ile kızı Yağmur Karel (15) hayatını kaybetti.