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Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:15 Son Güncelleme: 14.11.2021 10:17

Karşısındakinin gözüne baka baka 10 bin lira çaldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karşısındakinin gözüne baka baka 10 bin lira çaldı

İstanbul Esenyurt’ta girdiği döviz bürolarında para bozdurma bahanesiyle eline aldığı bir miktar paradan tırnakçılık yöntemiyle çalan Sıriyeli Kusay A. (59) Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Esenyurt ve Güngören 3 ayrı olayda tırnakçılkık yöntemiyle para çalan kişiyi çalışanlar polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıs girdiği döviz bürosunda para bozdurma bahanesiyle eline aldığı paraları tırnakçılık yöntemiyle çalıp kaçtığını tespit etti.

Yapılan kamera görüntüsü çalışmalarında kimliği tespit edilen şüpheli Suriyeli Kusay A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniytteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bir severde 10 bin lirayı tırnakçılık ile çaldığı ve karşısındakine hissettirmediği öne sürüldü.

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Karşısındakinin gözüne baka baka 10 bin lira çaldı
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