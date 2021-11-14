Karşısındakinin gözüne baka baka 10 bin lira çaldı

Esenyurt ve Güngören 3 ayrı olayda tırnakçılkık yöntemiyle para çalan kişiyi çalışanlar polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıs girdiği döviz bürosunda para bozdurma bahanesiyle eline aldığı paraları tırnakçılık yöntemiyle çalıp kaçtığını tespit etti.

Yapılan kamera görüntüsü çalışmalarında kimliği tespit edilen şüpheli Suriyeli Kusay A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniytteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bir severde 10 bin lirayı tırnakçılık ile çaldığı ve karşısındakine hissettirmediği öne sürüldü.