Karşıya geçmeye çalışan genç kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL
'UN Zeytinburnu
ilçesinde sahil yolundan, karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Asya Aydos
'a araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 19 Ekim'de yaşanan kazanın görüntülerinde refüje kadar geldiği görünen kadının, bir anda karşıya geçmek için yola çıktığı, seyir halinde otomobilin hızını alamayarak yayaya çarptığı görülüyor. Metrelerce savrulan genç kadın sert şekilde yere çarpıyor. Kazayı anlatan bir görgü tanığı "Karşıdan gelen araç da çok hızlı değildi. Çünkü biz olaya direkt şahit olduk. Kaza, yayanın karşıya dikkatsiz bir şekilde geçmesiyle meydana geldi. Çarpan araç kaçamadı, olay yerinde şok geçirdi. Korktu. Ailesi geldi. Sakinleştirmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.