Karşıyaka ve İzmir’in çöp sorunu büyüyor!

Cemil Tugay'ın İZBB Başkanı olmadan önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Yılmaz : "İlçe genelindeki çöp sorunu halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Bugün karşı karşıya bırakıldığımız bu olumsuz tablodan geçmişte Karşıyaka'da görev yapmış tüm belediye başkanları sorumludur." Diye konuştu. Açıklamasında CHP Genel Merkezine de çağrıda bulunan Yılmaz: "Karşıyaka Cemil Bey'in kaprisleri yüzünden salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Çarşıda fareler ve çeşitli haşeratlar ve sinekler cirit atmaktadır. Burada CHP Genel Merkezi devreye girip, Cemil Tugay'ı uyararak gereğini yapmalıdır." Diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, Karşıyaka'nın uzun zamandan beri devam eden çöp sorununun halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığını belirtip, bunun sorumlusunun Karşıyaka'yı cezalandırma gibi çocukça bir yaklaşım içinde bulanan önceki dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ BAŞKANLAR DA SORUMLU

MHP İlçe Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir ve Karşıyaka genelinde yaşanan çöp sıkıntısının sorumluları her ne kadar ilçe belediye başkanları da olsa, Karşıyaka özelinde son 20 yılın belediye başkanları da bundan sorumludur. Bu gün Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay, son ilçe belediye başkanı olarak ilçemizi unutmuş, hatta cezalandırmak istercesine davranmakta, mevcut belediye başkanını sıkıştırmaya gayret etmektedir." diye konuştu.

CHP GENEL MERKEZİNE ÇAĞRI

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gelişmemiş, çocukça davranan kişiliği ile beş milyonluk şehri yönetemediğini de dile getiren Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşıyaka Cemil Bey'in kaprisleri yüzünden salgın tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Çarşıda fareler ve çeşitli haşeratlar ve sinekler cirit atmaktadır. Burada CHP Genel Merkezi devreye girip, Cemil Tugay'ı uyararak gereğini yapmalıdır. Karşıyaka ve İzmir bunu hak etmemektedir." İfadelerini kullandı.