Karşıyaka’da grev ilanı asıldı

Dün öğle saatlerinde belediye binası önünde toplanan işçiler belediye sarayına grev ilanı astı. Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda Personel A.Ş çatısı altında görev yapan 1227 işçinin 19 Kasım'da greve çıkacağını duyurdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a 'Sodem-Sen'i devreden çıkar. Toplu sözleşme görüşmelerini ciddiye al' çağrısında bulunan Gümüştekin: "Bu süreçte işveren, ciddi bir teklifte bulunmaz, bünyesinde çalışan işçileri açlık sınırının altında çalıştırma konusunda ısrarcı olmaya devam ederse Personel A.Ş çalışanları olarak 19 Kasım'da greve gideceğiz." Dedi.

SODEMSEN'İ DEVREDEN ÇIKAR

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yani 113 gündür devam ettiğini belirten Gültekin: "Bu aradan geçen süreçte işveren ücret teklifi dahi sunmamış, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanma noktasına gelmiştir. Belediye yönetimi durumun ne kadar ciddi olduğunun hala daha farkına varamamıştır. Şu iyi bilinmelidir ki işçinin emeği Sodem Sen'in oyuncağı değildir. Eğer belediye yönetimi toplu sözleşmeyi ciddiye alıp Sodem-Sen'i devreden çıkartmaz emekçileri açlık sınırının altında çalıştırmaya ısrar ederse biz Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş çalışanları olarak 1227 kişi, 19 Kasım Salı Günü belediye önüne gelir grev halayını çekeriz." Dedi.

ÇALIŞANLARININ SESİNE KULAK VER

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a 'Emeğinin karşılığını almakta zorlanan çalışanlarınızı görmezden gelmeyin' uyarısında bulunan Gümüştekin: "Sizi, bu belediyenin başkanı olarak, çalışanlarınızın sesine kulak vermeye, Sodem-Sen'i devreden çıkartarak toplu sözleşme masasına oturmaya ve yürümeyen sözleşmeyi insanca yaşanabilir ücretle bitirmeye grev halayını toplu sözleşme halayına çevirmeye davet ediyorum. Aksi halde biz işçiler 19 Kasım'da bu alanı grev halayları ile doldurmaya hazırız." Dedi.