Karşıyaka’dan sonra Çiğli’de de işçiler eylem başlattı

İlçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmaya başlarken bir kötü haber de Çiğli'den geldi. Çiğli'de de maaşlarını alamayan belediye şirketi işçiler iş bıraktı. Yaşanan şok gelişmenin ardından Karşıyaka'dan sonra Çiğli ilçesinin de cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmaya başladı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediye meclisini borçlanma talebiyle acil toplantıya çağırdı. Banka kredisi ile işçi alacaklarının ödeneceği öğrenildi.

OLAN İZMİRLİYE OLDU

İzmir'de CHP belediyeciliği kelimenin tam anlamıyla çöktü. Borç batağına saplanan CHP'li belediyeler bünyelerinde çalışan işçilerin maaşlarını ödeyemeyince olan her zamanki gibi İzmirliye oldu. Geçtiğimiz haftalarda Buca'da hayatı felç eden çöp krizi önceki gün Karşıyaka'ya dün de kentin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Çiğli'ye sıçradı.

ÇİĞLİ'DE İŞÇİLER MAAŞLARINI ALAMADI

Çiğli Belediyesi bünyesinde görev yapan işçilerin maaşlarını ödeyemeyince işçiler iş bıraktı. Durum böyle olunca her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte iş başı yapan belediye temizlik işleri personeli mesaiye çıkmadı. Bunun sonucu olarak da Karşıyaka'dan sonra Çiğli'nin cadde ve sokakları da çöp dolmaya başladı. Maaşlarının zamanında, düzenli ve tam olarak ödenmesini isteyen işçiler ödeme yapılana kadar eylemin devam edeceğini açıkladı.

BANKA KREDİSİ İLE İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENECEK

Yaşanan şok gelişme sonrası CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, acil borçlanma talebi ile belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclisten borçlanma kararı alındıktan sonra bankalardan çekilecek kredi ile işçi alacaklarının ödeneceği belirtildi.

KARŞIYAKA'DA EYLEM 2. GÜNDE DE DEVAM EDİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de süresiz iş bırakma eylemi 2. Günde de devam etti. Başta Karşıyaka Çarşısı olmak üzere ilçenin cadde ve sokaklarındaki çöpler toplanmayınca ortaya İzmir'e ve Karşıyaka'ya yakışmayan görüntüler çıktı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu Şubeden yapılan açıklamada Belediyeye ait Kent A.Ş şirketinde 5 maaş personel A.Ş işçilerinin ise ağustos ayı maaşlarını alamadıklarının altı çizildi.

KENT A.Ş İŞÇİLERİ 5 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

Ortaya çıkan kötü görüntüden belediye yönetiminin sorumlu olduğunu ifade eden sendika 2024 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacakların da aradan bir yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen halen daha ödenmediğini belirtti. Sendika işçi alacakları ödenene kadar süresiz iş bırakma eyleminin devam edeceğini duyurdu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Çiğli ve Karşıyaka'da art arda patlak veren maaş krizleri her iki ilçede yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. Gazetemizi arayan çok sayıda vatandaş ortaya çıkan kötü görüntünün İzmir'e yakışmadığını belirtti. Emekçilerin maaşlarının bir an önce ödenip çöplerin toplanmasını isteyen İzmirliler biriken çöplerin çevre ve halk sağlığını tehdit eder boyutlara geldiğini söyledi.