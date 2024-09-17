Karslı boksör yılın sporcusu oldu

Uluslar Arası WBC Dünya Şampiyonluk kemeri bulunan İstanbul emniyetinde görevli polis memuru ve milli sporcu Ilgar Çelik Gençlik Konseyi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Bu ödülü memleketi Kars başta olmak üzere tüm Emniyet Müdürlüğü personellerine, vatanın bütünlüğü için mücadele veren şehit ve gazilere armağan etti.

Kars'ın demir yumruğu

Dünya Hençlik Konseyi tarafından düzenlenen 5. Gençlik Kolları Girişimciler ve sanat ödüllerine laik görülen polis memuru aynı zamanda da profesyonel boksör Ilgar Çelik almış olduğu bu anlamlı ödülü mensubu olduğu Türk polis teşkilatına armağan ederek kurumuna bir gurur daha yaşattı.

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy de WBC profesyonel boks gecesinde 7. Maçına çıkıp galibiyet ile sonuçlanan maçı sonucunda da ünvan sahibi olmuştu.

Kempo Federasyonu Kendi Büyükler A Milli Takım Kaptanı Ilgar'ı Tebrik Etti

Aynı zamanda Kempo Federasyonu Büyükler A Milli Takım Kaptanı da olan Ilgar Çelik, bağlı olduğu bu spor federasyonunda da tebrik mesajı aldı.

Federasyon Başkanı Halis Avşar, "Tebrikler Milli Sporcumuz Ilgar Çelik. Başarıları ve yetenekleriyle gurur duyulacak bir sporcu olduğunu gösterdiği için onu kutluyoruz. Hem milli takım kaptanı olması hem de polis memuru olarak çalışması, hem spor hem de topluma hizmet etmeye olan bağlılığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta hem WBC profesyonel boks şampiyonasında hem de dünya gençlik konseyi tarafından yılın sporcu ödülünü aldı. Bu onun ne kadar yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu gösteriyor. Umarız bu zafer, Ilgar Çelik'e daha büyük başarılar ve gurur dolu anlar getirir. Sporda, polislik görevinde ve hayatın diğer alanlarında başarılarının devam etmesini dileriz" dedi.

Milli sporcu Çelik aynı zamanda da Kempo Savunma Sanatları spor dalında da Avrupa ve Dünya şampiyonudur.