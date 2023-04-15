Kars’lı Sedo’nun 7’li koalisyon eleştirisi gündem oldu

Komedi alanında çeşitli eserlere imza atan ve yaratıp oynadığı 'Kars'lı Sedo' karakteri ile tanınan sosyal medya fenomeni Doğukan İnceli yaklaşan seçimler öncesi 7'li koalisyon ile ilgili çektiği yeni video gündem oldu. İnceli, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarını esprili bir dille eleştirdi.

KİME OY VERECEKSİNİZ ?

İnceli, kendisine sorulan Kime oy vereceksiniz? sorusuna; "Bay Kemal Kılıçdaroğlu 'na oy vereceğiz ama partimiz Demokrat Parti, Gültekin Uysal. Siyasetin Einstein 'ı. Ülke genelinde 40 bin oyu var mı? Yok. Adam siyasi deha, o imkansızlıklar içinde Bay Kemal'den 3 vekil aldı. Birde üstüne üstlük cumhurbaşkanlığı yardımcılığı aldı. Ben siyasetin içinde bir adam olsam gider Gültekin Bey'e sorarım. Ay Gültekin sen hançer kılıklı mısın ? Adam sana hem 3 milletvekili, hem de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyor. Hele bana da öğret. Adam geleceğin Cumhurbaşkanı" cevabını verdi. İnceli'nin cevabı milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.