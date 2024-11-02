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Giriş Tarihi: 2.11.2024 11:40 Son Güncelleme: 2.11.2024 12:47

Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan maganda kurşunu kamerada

Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen ve bir çocuğun kazaen öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Kars’ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan maganda kurşunu kamerada

Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölüm anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. 29 Ekim günü İnönü Caddesi'nde yaşanan olayda, evinin önünde akülü aracıyla oynarken maganda kurşunuyla vurulan küçük çocuk, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir otomobil ile düğün salonu önüne gelen saldırganın araçtan inmeden ateş açtığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Saldırının ardından düğün salonu önünde bulunan bir kişinin de arkasından birkaç el ateş ettiği kayıtlarda yer aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen av tüfeği, çelik yelek, iki tabanca ve 300 mermi ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na isabet eden kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek üzere olayda kullanılan silahları Adli Tıp Kurumu Balistik Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayla ilgili Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. tutuklanmıştı.

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Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan maganda kurşunu kamerada
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