Kars’ta aparta uyuşturucu baskını: 2 şüpheli tutuklandı!

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 3 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, L.K. (37) ve O.S. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.