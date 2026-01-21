Kars’ta buzda kayan TIR makas attı: Türkiye-Gürcistan kara yolu trafiğe kapandı!

48 KÖYDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını bir bir açıyor. Yolu kapalı olan 382 köyden 334'üne ulaşımı sağlayan ekipler, kalan 48 köyde çalışmalarını sürdürüyor.