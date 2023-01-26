Kars’ta kan donduran olay: 6 gündür kayıptı, yarı gömülü halde bulundu

Kazıkkaya köyünde 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki İlhan Akbulut'un ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.
TOPRAĞA YARI GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
Arama sonucu Akbulut, Armutlu ile Kazıkkaya köyleri arasındaki bir köprü altında toprağa yarı gömülü halde ölü olarak bulundu. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde araştırmalar devam ediyor.
6 gün önce kaybolan genç toprağa yarı gömülü halde bulundu | Video
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRMÜŞ
İlk belirlemelere göre Akbulut'un av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi.