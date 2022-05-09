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Giriş Tarihi: 9.5.2022 12:36

Kars'ta korkunç olay! Araç içinde infaz: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Kars’ta korkunç olay! Araç içinde infaz: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta kan donduran bir olay meydana geldi. İki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen iki kişi, otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Kars'ta korkunç olay! Araç içinde infaz: 1 ölü, 1 yaralı
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