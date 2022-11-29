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Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:59 Son Güncelleme: 29.11.2022 13:24

Kars’ta kuduz karantinası

Bitlis’te görülen kuduz vakasının ardından yeni bir vaka da Kars’ın Kağızman ilçesinde ortaya çıktı. Bir köyde ölen kedide kuduz tespit edildi. Köy karantinaya alındı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kars’ta kuduz karantinası

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alındı. Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

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Kars’ta kuduz karantinası
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