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Giriş Tarihi: 4.10.2022 18:15

Kars'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 hektarlık alan zarar gördü.

AA
Kars’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cıbıltepe Ereğin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve traktör bölgeye sevk edildi.

2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililer, hayvan otlatan çobanlara, yakacak koza toplayan vatandaşlara bölgede ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kars'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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