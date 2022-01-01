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Giriş Tarihi: 1.1.2022 11:15

Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

DHA
Kars’ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Kars'ta, kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Mihralibey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Alperen Demiral ile Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk ise ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
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