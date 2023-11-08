Kars’ta sıcaklık eksilerin altına düştü! Vatandaş battaniyelere sarıldı

Kars'ta soğuk hava etkili oldu, termometreler sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kar yağışının olmadığı kent merkezinde, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli tedbirler aldı. Kapalı otoparkı olmayan sürücüler, araçlarını korunmak için battaniye ya da branda kullandı. Özellikle motor ve araç camlarını battaniye ile kapatan sürücüler, soğuk havadan yakındı.



Tarkan Taşkıran, "Havalar artık soğumaya başladı, eksi 6'yı görüyoruz. Bazı araçlar çalışmakta zorluk çekiyor, üzerlerine battaniye atılıyor. Yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş kışımız geliyor. İş yerlerinin de camları buharlaşmadan dolayı donmaya başladı" dedi.