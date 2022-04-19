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Giriş Tarihi: 19.4.2022 18:46 Son Güncelleme: 19.4.2022 19:14

Kars'ta kaybolan Esmanur Güney bulundu!

DHA
Kars’ta kaybolan Esmanur Güney bulundu!

Kars'ta sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu, polisler parkta buldu...

Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Güney (43) sabah saatlerinde 8 yaşındaki kızı Esmanur Güney'i öğrenim gördüğü Halitpaşa İlkokulunun bahçesine bıraktı. Öğle saatlerinde okula giden anne Esmer Güney, kızını bulamadı. Annesi tarafından durumun bildirilmesinin ardından baba Güney, okula gelerek öğretmelerle birlikte kamera kayıtlarını izledi.

Yapılan incelemede küçük kızın okula giriş yapmadığı tespit edildi. Aile durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada küçük kız, Mihralibey Köprüsü yakınlarındaki bir parkta bulundu. Esmanur Güney, Çocuk Şubesine gelen ailesine teslim edildi.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Kars'ta kaybolan Esmanur Güney bulundu!
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