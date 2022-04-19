Kars’ta kaybolan Esmanur Güney bulundu!

Yapılan incelemede küçük kızın okula giriş yapmadığı tespit edildi. Aile durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada küçük kız, Mihralibey Köprüsü yakınlarındaki bir parkta bulundu. Esmanur Güney, Çocuk Şubesine gelen ailesine teslim edildi.