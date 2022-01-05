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Giriş Tarihi: 5.1.2022 21:52

Kars’ta tarihi bina alevlere teslim oldu

İHA
Kars’ta tarihi bina alevlere teslim oldu

Kars’ta yaklaşık 100 yıllık ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı

Kars'ta tarihi ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 yıllık ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis caddeyi trafiğe kapattı. Sahibi tarafından terk edilen tarihi iki katlı ahşap bina itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kars’ta tarihi bina alevlere teslim oldu
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