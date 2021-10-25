Kars’ta televizyonun içine uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ekiplerce O.A'nın eşyalarında yapılan aramada, televizyonun içine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. O.A gözaltına alınırken, Kars'ta bağlantı kurduğu M.M.B. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.