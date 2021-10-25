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Giriş Tarihi: 25.10.2021 05:36

Kars'ta televizyonun içine uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandı

AA
Kars’ta televizyonun içine uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandı

Kars'ta, yolcu otobüsünde televizyonun içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli çıkarıldıkalrı hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğe bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TELEVİZYONA UYUŞTURUCU YERLEŞTİRDİ

İstanbul'dan Kars'a gelmek için yolcu otobüsüne binen O.A, (23) yanına aldığı LCD televizyona uyuşturucu yerleştirdi. O.A'nın içinde bulunduğu yolcu otobüsü polis ekiplerince takibe alınarak Kars-Erzurum kara yolu Sanayi kavşağındaki uygulama noktasında durduruldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ekiplerce O.A'nın eşyalarında yapılan aramada, televizyonun içine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. O.A gözaltına alınırken, Kars'ta bağlantı kurduğu M.M.B. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kars'ta televizyonun içine uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandı
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