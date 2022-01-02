Kars’ta yürek yakan olay: Kazada ölen çift ile 2 kuzen defnedildi!

Korkunç kaza, yılbaşı gecesi saat 03.30 sıralarında Mihralibey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Demiral, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çifti, hayatını kaybetti.